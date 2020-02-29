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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz oraya Esad'ın davetlisi olarak gitmedik biz oraya Suriye halkının...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz oraya Esad'ın davetlisi olarak gitmedik biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Suriye halkı tamam demeden bizim oradan çıkmaya niyetimiz yok"
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz oraya Esad'ın davetlisi olarak gitmedik biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Suriye halkı tamam demeden bizim oradan çıkmaya niyetimiz yok" - İSTANBUL
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