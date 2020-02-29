Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz oraya Esad'ın davetlisi olarak gitmedik biz oraya Suriye halkının... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz oraya Esad'ın davetlisi olarak gitmedik biz oraya Suriye halkının... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz oraya Esad'ın davetlisi olarak gitmedik biz oraya Suriye halkının...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz oraya Esad'ın davetlisi olarak gitmedik biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Suriye halkı tamam demeden bizim oradan çıkmaya niyetimiz yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz oraya Esad'ın davetlisi olarak gitmedik biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Suriye halkı tamam demeden bizim oradan çıkmaya niyetimiz yok" - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esad Rejimini korku sardı! Avrupa ülkelerine "Türkiye'yi durdurun" çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Çavuş Emre Baysal'a son görev Son dakika: TSK'nin düzenlediği misilleme saldırılarında rejimin 2 generali ve 1 albay öldürüldü İdlib'de şehit düşen Tolga Can Yılmaz'ın eğitiminden son görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 18:45:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz oraya Esad'ın davetlisi olarak gitmedik biz oraya Suriye halkının... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]