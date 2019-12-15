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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz PKK ile mücadelenin, DEAŞ ile olduğu gibi kararlı ve ortak şekilde...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz PKK ile mücadelenin, DEAŞ ile olduğu gibi kararlı ve ortak şekilde yapılması gerektiği görüşündeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz PKK ile mücadelenin, DEAŞ ile olduğu gibi kararlı ve ortak şekilde yapılması gerektiği görüşündeyiz."
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