Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Sadece Şahsımıza Oy Verenlerin Değil, Unutmayın 82 Milyonun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Sadece Şahsımıza Oy Verenlerin Değil, Unutmayın 82 Milyonun...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz sadece şahsımıza oy verenlerin değil, unutmayın 82 milyonun Cumhurbaşkanıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz sadece şahsımıza oy verenlerin değil, unutmayın 82 milyonun Cumhurbaşkanıyız"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:10 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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