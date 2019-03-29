Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Sadece Şahsımıza Oy Verenlerin Değil, Unutmayın 82 Milyonun...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz sadece şahsımıza oy verenlerin değil, unutmayın 82 milyonun Cumhurbaşkanıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz sadece şahsımıza oy verenlerin değil, unutmayın 82 milyonun Cumhurbaşkanıyız"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:10 Kaynak: AA
Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız
Erdoğan'dan Ülkü Ocaklarına Sürpriz Ziyaret
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak
Ormanda Ölü Bulunan Boğaziçili Arda'nın Babası Konuştu: Hayatı Kitap Okumaktı