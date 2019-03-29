Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Sadece Şahsımıza Oy Verenlerin Değil, Unutmayın 82 Milyonun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz sadece şahsımıza oy verenlerin değil, unutmayın 82 milyonun Cumhurbaşkanıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz sadece şahsımıza oy verenlerin değil, unutmayın 82 milyonun Cumhurbaşkanıyız"

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız

Erdoğan'dan Ülkü Ocaklarına Sürpriz Ziyaret

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak

Ormanda Ölü Bulunan Boğaziçili Arda'nın Babası Konuştu: Hayatı Kitap Okumaktı