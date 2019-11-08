Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz şimdi DEAŞ elebaşının çok sayıda aile üyesini Azez'de ele geçirdik. Bunların sorgulanma süreci devam ediyor. İddialı bir şekilde söylüyorum, dünyada Türkiye gibi DEAŞ'la mücadele veren ikinci bir ülke yok" dedi. - ANKARA