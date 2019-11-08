Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz şimdi DEAŞ elebaşının çok sayıda aile üyesini Azez'de ele geçirdik.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz şimdi DEAŞ elebaşının çok sayıda aile üyesini Azez'de ele geçirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz şimdi DEAŞ elebaşının çok sayıda aile üyesini Azez'de ele geçirdik.

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz şimdi DEAŞ elebaşının çok sayıda aile üyesini Azez'de ele geçirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz şimdi DEAŞ elebaşının çok sayıda aile üyesini Azez'de ele geçirdik. Bunların sorgulanma süreci devam ediyor. İddialı bir şekilde söylüyorum, dünyada Türkiye gibi DEAŞ'la mücadele veren ikinci bir ülke yok" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Azez, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:02 Kaynak: İHA
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