Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Şimdi Keneviri Dışarıdan İthal Ediyoruz.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz şimdi keneviri dışarıdan ithal ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz şimdi keneviri dışarıdan ithal ediyoruz. Burada kenevire dayalı yapılması gereken bazı şeyler varsa o ithal ürünlerle yapıyoruz. Ama şimdi yeniden bu alanda inşallah Tarım Bakanlığımız bir çalışmanın içerisine giriyor ve bu adımları atacağız. Yeniden bunu üreteceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:46 Kaynak: AA
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