Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Şimdi Keneviri Dışarıdan İthal Ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz şimdi keneviri dışarıdan ithal ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz şimdi keneviri dışarıdan ithal ediyoruz. Burada kenevire dayalı yapılması gereken bazı şeyler varsa o ithal ürünlerle yapıyoruz. Ama şimdi yeniden bu alanda inşallah Tarım Bakanlığımız bir çalışmanın içerisine giriyor ve bu adımları atacağız. Yeniden bunu üreteceğiz."

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