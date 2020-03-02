Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Suriye'de hem bu ülkeden kaçarak ülkemize yönelen milyonlarca kişinin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz Suriye'de hem bu ülkeden kaçarak ülkemize yönelen milyonlarca kişinin... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Suriye'de hem bu ülkeden kaçarak ülkemize yönelen milyonlarca kişinin...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Suriye'de hem bu ülkeden kaçarak ülkemize yönelen milyonlarca kişinin yol açtığı insani krizi çözme hem de topraklarımızın güvenliğini sağlama mücadelesi yürütüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Suriye'de hem bu ülkeden kaçarak ülkemize yönelen milyonlarca kişinin yol açtığı insani krizi çözme hem de topraklarımızın güvenliğini sağlama mücadelesi yürütüyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:18 Kaynak: AA
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