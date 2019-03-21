Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Suriye'de, O Terör Koridorunda Kimlerle Savaştık? Bizim Bekamıza...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Suriye'de, o terör koridorunda kimlerle savaştık? Bizim bekamıza saldıranlarla savaşmadık mı?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Suriye'de, o terör koridorunda kimlerle savaştık? Bizim bekamıza saldıranlarla savaşmadık mı?"
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:51 Kaynak: AA
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