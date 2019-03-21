Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Suriye'de, O Terör Koridorunda Kimlerle Savaştık? Bizim Bekamıza...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Suriye'de, O Terör Koridorunda Kimlerle Savaştık? Bizim Bekamıza...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Suriye'de, o terör koridorunda kimlerle savaştık? Bizim bekamıza saldıranlarla savaşmadık mı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Suriye'de, o terör koridorunda kimlerle savaştık? Bizim bekamıza saldıranlarla savaşmadık mı?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:51 Kaynak: AA

Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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