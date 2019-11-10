Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz tek yumruk olup düşmanlarımızın tepesine indiğimizde kimsenin...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz tek yumruk olup düşmanlarımızın tepesine indiğimizde kimsenin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz tek yumruk olup düşmanlarımızın tepesine indiğimizde kimsenin...

7 saat önce

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ne katılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ne katılanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz tek yumruk olup düşmanlarımızın tepesine indiğimizde kimsenin...

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Beştepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:59 Kaynak: AA
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