Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz tek yumruk olup düşmanlarımızın tepesine indiğimizde kimsenin...
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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ne katılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:59 Kaynak: AA
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ne katılanlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı. (3)
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