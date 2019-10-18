Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz 'Terör örgütüyle savaşıyoruz' da demedik, mücadele veriyoruz dedik.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz 'Terör örgütüyle savaşıyoruz' da demedik, mücadele veriyoruz dedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz 'Terör örgütüyle savaşıyoruz' da demedik, mücadele veriyoruz dedik.

58 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz 'Terör örgütüyle savaşıyoruz' da demedik, mücadele veriyoruz dedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz 'Terör örgütüyle savaşıyoruz' da demedik, mücadele veriyoruz dedik. Niye? Savaş kavramı o kadar ucuz kavram değil. Savaş kavramı devletler arasında söz konusudur. Terör örgütüyle mücadele verirsiniz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:15 Kaynak: AA
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