Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz 'Terör örgütüyle savaşıyoruz' da demedik, mücadele veriyoruz dedik.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz 'Terör örgütüyle savaşıyoruz' da demedik, mücadele veriyoruz dedik.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:15 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz 'Terör örgütüyle savaşıyoruz' da demedik, mücadele veriyoruz dedik. Niye? Savaş kavramı o kadar ucuz kavram değil. Savaş kavramı devletler arasında söz konusudur. Terör örgütüyle mücadele verirsiniz."
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