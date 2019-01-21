Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Teröristlere Karşı Bir Güvenli Bölgeden Bahsediyoruz."
1 saat önce
IHAAW150527-SIY/21-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz teröristlere karşı bir güvenli bölgeden bahsediyoruz.
IHAAW150527-SIY/21-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Biz teröristlere karşı bir güvenli bölgeden bahsediyoruz." 21.01.2019 15: 05: 27 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:11 Kaynak: İHA
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