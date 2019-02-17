Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Teröristleri Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de Gömüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Teröristleri Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de Gömüyoruz.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz teröristleri Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de gömüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz teröristleri Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de gömüyoruz. Bay Kemal onlarla kol kola geziyor. Bakıyorsun adı İyi olan bir parti, o da onlarla kol kola geziyor. Dörtlü çete."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:53 Kaynak: AA

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