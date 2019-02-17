Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Teröristleri Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de Gömüyoruz.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz teröristleri Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de gömüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Biz teröristleri Gabar'da, Cudi
'de, Tendürek'te, Kandil
'de gömüyoruz. Bay Kemal onlarla kol kola geziyor. Bakıyorsun adı İyi olan bir parti, o da onlarla kol kola geziyor. Dörtlü çete."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:53 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı
Hatay Asayiş Şube Müdürü İntihar Etti
OMTAS Füzesiyle Yapılan İlk Atışta Hedef Başarıyla Vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefet Partilerine: Bunlar 4'lü Çete