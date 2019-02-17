Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Teröristleri Kandil'de Gömüyoruz, Bay Kemal Onlarla Kol Kola Geziyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Teröristleri Kandil'de Gömüyoruz, Bay Kemal Onlarla Kol Kola Geziyor"

36 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir mitingine katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir mitingine katılarak konuşma yaptı. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:42 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
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