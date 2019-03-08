Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Terörün İstismar Ettiklerini Ortadan Kaldırarak Fasit Daireyi Kırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Terörün İstismar Ettiklerini Ortadan Kaldırarak Fasit Daireyi Kırdık"

1 saat önce

- Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni'ne katıldı.

- Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni'ne katıldı.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:34 Kaynak: AA

Ören, Göbeklitepe, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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