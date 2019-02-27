Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Tökezlersek Coğrafyamızdaki Tüm İnsanları Birbirlerine Kırdırmak İçin...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Biz tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder."
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:26 Kaynak: AA
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