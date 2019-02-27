Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Tökezlersek Coğrafyamızdaki Tüm İnsanları Birbirlerine Kırdırmak İçin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Tökezlersek Coğrafyamızdaki Tüm İnsanları Birbirlerine Kırdırmak İçin...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:26 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Seçimler Öncesi Kritik Uyarı: Biz Tökezlersek Bayram Ederler Mısır'dan Türkiye'ye Skandal Suçlama: Teröristleri Kucaklıyor

Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 19:26:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Tökezlersek Coğrafyamızdaki Tüm İnsanları Birbirlerine Kırdırmak İçin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]