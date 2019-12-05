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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Türkiye olarak bir kabile devleti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Türkiye olarak bir kabile devleti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:05 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Türkiye olarak bir kabile devleti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz. 82 milyon nüfusumuz var. Güçlü bir asker yapımız var. Güçlü bir polis yapımız var" dedi. - LONDRA
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