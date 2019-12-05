Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Türkiye olarak bir kabile devleti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz Türkiye olarak bir kabile devleti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Türkiye olarak bir kabile devleti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Türkiye olarak bir kabile devleti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Türkiye olarak bir kabile devleti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz. 82 milyon nüfusumuz var. Güçlü bir asker yapımız var. Güçlü bir polis yapımız var" dedi. - LONDRA

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:05 Kaynak: İHA
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