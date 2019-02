Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Ülkemize Çağ Atlattık. Karşımızda Tek Parti Döneminin İstismarcı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ataşehir'de vatandaşlara seslenerek; "Biz ülkemize çağ atlattık. Karşımızda tek parti döneminin istismarcı siyasetinde direnen CHP var"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ataşehir'de düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ataşehir'de düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Gerçekleşen mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Ataşehir'de halka seslenen Erdoğan; "Ataşehir'in güzel insanları, sevgili kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Ataşehir'in tüm semtlerindeki mahallelerindeki kardeşlerime sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sizlerle beraber olmaktan sizlerle kucaklaşmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Kusura bakmayın Edirne'deki o büyük coşkuyu terk edip birden gelemedim. Edirne'den sizlere selam getirdim. Serhad şehrinden sizlere selam getirdim. Gerçekten büyük bir coşkuyla 15 bin kişiye Edirne'de hitap etme fırsatı buldum. Siz Ataşehirli kardeşlerimle en son 22 Haziran'da bir araya gelmiş, bu meydanda muhteşem bir atmosferde seçim mitingimizi gerçekleştirmiştik. O gün Ataşehirli kardeşlerimden şahsıma Cumhur ittifakına destek istemiştim. Sizden yüzde 37 oy oranıyla AK Parti'yi Ataşehir'de zirveye taşıdınız. Cumhur İttifakına da yüzde 44 oy oranıyla ilçenizde sahip çıktınız. Cumhurbaşkanlığında da yine yüzde 44 iken bu kardeşinize sahip çıktınız. Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri var. Şimdi önümüzde yeni bir imtihan var. Türkiye olarak çok kritik gerçekten tarihi bir seçimin arefesindeyiz. 31 mart 2019 tarihinde 41 gün sonra İnşallah sandıklara gidiyoruz. 31 Mart'ta sadece belediye başkanlıklarımızı, muhtarlarımızı belirlemekle kalmayacak, çok daha hayati karar vereceğiz. Bölgemizde yaşanan hadiseler, ekonomimize yönelik artan saldırılar, 31 Mart seçimini sıradan bir mahalli idareler seçimi olmaktan çıkarmıştır. Bu seçimler sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimleridir. Bu seçimler Cumhuriyetimizin 100. yılına nasıl girileceğinin oylanacağı seçimdir. Ak Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Marta bu şekilde bakıyor bu anlayışla hazırlanıyoruz.



Kandil ve Pensilvanya destekli zillet ittifakı kapalı kapılar ardından kirli pazarlıklar yaparken biz çoktan yola revan olduk. Onlar belediye başkanlıkları için birbirlerini yerken biz Aydın'dan Sivas'a Kastamonu'dan Çoruma ülkemizin bir çok yanında milletimizle kucaklaştık. Onlar daha şimdiden çıkar kavgası, rant kavgasının içinde boğulurken, biz tüm Türkiye'yi dolaşmaya başladık. Dün Bursa'daydım ve Gökdere meydanında on binlere hitap etme fırsatı buldum. Muhteşem bir miting gerçekleştirdim. Bu sabah, Edirne. Şimdi Ataşehir ve devam ediyoruz. ve tüm bu turlar böyle devam ederken diyorum ki İstanbul'un ilk ilçe mitingini bugün Ataşehir'de yapıyoruz. Ama durmayacağız. Diğer ilçelerimize de İnşallah ulaşacağız daha önce de ulaştıklarım var. 31 Mart akşamına kadar sürecek ilçe seçim maratonumuza siz Ataşehirli kardeşlerimle birlikte Bismillah diyoruz. İnşallah bu sefer Ataşehir'de hem büyük şehirde hem de ilçe belediyesinde destan yazacağız. El ele gönül gönüle vereceğiz inşallah 31 Mart'ta Ataşehir'i CHP esaretinden kurtaracağız. Ataşehir'i özünde tevazu, samimiyet ve gayretin olduğu yepyeni bir belediye anlayışına kavuşturacağız. Ben burada tüm Ataşehirli kardeşlerime soruyorum, Ataşehir 31 Mart'ta milli iradeye, şehrine ve geleceğine sahip çıkmaya hazır mısın Ataşehir? Ataşehir 31 Mart'ta hizmet siyasetine destek vermeye hazır mısın ' Ataşehir, 31 Mart'ta gönül belediyeciliği Cumhur ittifakıyla buluşmaya hazır mısın' Ataşehir'den de bu beklenir. Size ancak böylesi bir duruş yakışır. Kardeşlerim, biz CHP gibi istismar siyaseti değil hizmet siyaseti yapıyoruz. Bize oy versin vermesin tüm illerimize ilçelerimize 82 milyonun her birine aynı kalitede hizmet sunuyoruz. Ankara'daki Adıyaman'daki Konya'daki, insanımızı nasıl görüyorsak İzmirli, Edirneli Tuncelili Hakkarili vatandaşlarımıza aynı nazarları okuyoruz. Biz güneydoğu, onlara devlet olarak gönderdiğimiz paraları bu terör güdümündeki HDP Belediyeleri ne yaptı ' Kandil'e gönderdi. Biz de onları görevden aldık, oraya kayyumlar atadık ve onlarla beraber bu belediyeler ayağa kalktı. Aynen İstanbul neyse Diyarbakır da şimdi o. Gidin görün. Aynı şeyi Şırnak'ta Siirt'te Hakkari'de Van'da Mardin'de görürsünüz. Neden, çünkü mesele terör anlayışıyla buluşursa maalesef her taraf çukur.Biz de Evelallah bunlara karşı aldığımız tedbirlerle bu işi bozduk. Hükümet ve büyük şehir belediyelerinin hizmetlerinden Esenler, Bağcılar,Eminönü, Eyüp, hangi düzeyde faydalanıyorsa Ataşehir Avcılar Kadıköy de aynı şekilde faydalanıyor hatta çoğu zaman CHP'li belediyelerdeki hizmet açığını kapatmak için bu il ve ilçelerimizde daha fazla çalışıyoruz daha fazla eser veriyoruz. İzmir'de Muğla'da daha pek çok yerde büyük şehir belediyelerinin beceremediği su sorununu bi çözdük. Edirne'de İzmir'de içme suyu sorunu vardı biz çözdük. Edirne'de ergene pislik akıyordu. Ergene'nin çevresi oralardaki belediyeler CHP'li ama fabrikaların atık suları ergene'ye akıyor ve bunu çözemediler biz adımı attık ve biz çözüyoruz çözeceğiz. İstanbul'da CHP ilçe belediyelerinin insanımıza vermesi gereken hizmeti önemli bir kısmını biz hayata geçirdik. İstanbul'u ve Ataşehir'i ayağa kaldıran ne kadar proje eser yatırım varsa hepsinin altında bakanlıklarımız ve büyük şehir belediyemizin imzası var. Önce Marmaray sonra Avrasya tüneli ile iki kıtayı birbiri ile iki kez biz buluşturduk. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ni biz hizmete sunduk. İşte bunlar da İstanbul'a Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ım çok büyük emeği, gayreti var. ve İstanbul'a da o yakışır dedik meclis başkanlığından aldık şimdi İnşallah İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet verecek.



Ve İstanbulluların da Binali kardeşime çok büyük oranda sahip çıkacağına inanıyorum. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız. ' ya bana bak siz keyif çaylarını dağıtıyor musunuz?. Hanımlar çaylar daha gelmedi mi ' Edirne'de keyif çayı dağıttık. Ben dağıtacağım size ben dağıtacağım



İstanbul'un Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya'yla bağlantılarını yüksek hızlı trenle biz sağladık. Dünyanın en büyüklerinden olacak İstanbul Havalimanı'nın ilk etabını 29 ekim'de hizmete açtık. İstanbul İzmir arası mesafeyi 3.5 saate düşürecek otoyolu etap etap hizmete açıyoruz. bu yıl tamamlıyoruz. Bineceksin 3.5 saate İzmir. İşte bunda da Binali kardeşimin büyük emeği var. Şimdi CHP adayının bu işlerden anlaması mümkün mü '. Çöplüğünü temizlesin. Ben ne diyorum CHP çöp çukur çamur. İstanbul'u ben de böyle aldım. Çöp dağlarından çukurlardan aldım. O çöp dağlarını Elhamdülillah 1 yılda bitirdik. İstanbul'ı biliyorsunuz gençler bilmez ama 18 yaşındaki ne bilsin. Anlatın o zaman. Hava kirliliğinden geçilmiyordu İstanbul'da. 50 bin ailede doğalgaz gidiyordu. Ben cezaevine giderken 4.6 yıl sonra İstanbul'daki doğalgazız girdiği ev sayısı 1 milyon 250 bin oldu. Hamdolsun şimdi 6 buçuk milyonu buldu. Neyden Ak Parti'den. Kuzey Marmara otoyolunun ve Kınali Tekirdağ Çanakkale Balıkesir otoyolunun İstanbul'u ilgilendiren kesimlerinin inşaatları sürüyor. Şimdi 3 katlı büyük İstanbul tüneli projesini hayata geçireceğiz. Yani Avrupa ile Asya'yı 3 katlı tünel ile bağlayacağız. Yine denizin altından bağlıyoruz. Dedemiz Fatih, karadan yürütürdü. Biz de dedem Fatih kadırgaları karadan yürüttüğüne göre biz de denizin altından Marmarayla Avrasya'yla şimdi de 3 katlı tünelle gidiyoruz. İstanbul'a 19 kilometee tünel, 170 kilometre metro inşa ettik. Şimdi de 290 km tüneş 110 km raylı sistem uzunluğuyla İnşallah dünyanın en yaygın ulaşım ağlarından birine kavuşturacağız. İstanbul iki yakasına toplamda yedi bin yataklı iki dev şehir hastanesi yapıyoruz. Bunlardan biri İkitelli'de Başakşehir şehir hastanesinin şu an yapımı hızla devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl orayı hizmete sunuyoruz. Sancaktepe'de şehir hastanesi şu anda ihale aşamasında. Şeyma Hanım İstanbul'a AK Parti'nin inşallah bayan belediye başkanı olarak oranın altyapısını hazırlayacak ve büyük şehirle beraber orada da bir şehir hastanesini yapıyoruz.



Başakşehir, Hoşdere, Çırpıtı ve Kayaşehir millet bahçesini birinci etabını İstanbul'a kazandırdık. Ayazma millet bahçesi tamamlanma aşamasından Pendik millet bahçesi Kayaşehir ve Küçükçekmece Millet bahçesinin yapımına devam ediliyor.



Zeytinburnu millet bahçemizin ihalesi sürüyor, Atatürk Havalmanı milet bahçesinin proje çalışmaları sürüyor. Muhteşem projeler var şuanda ön çalışmaları tasarımları gördüm güzel. Hakikaten Atatürk havalimanı yeni millet bahçesi olacak. Tabi orada bir tane pistimiz kalacak. Onunla da farklı hizmetler görülecek.



Değerli kardeşlerim bilhassa Ataşehir'de sizin hayatınızı kolaylaştıran sizlere İstanbul'un ve ülkemizin diğer bölgelere hızlı konforlu ferah ulaşım imkanı sağlayan pek çok projeyi biz hayata geçirdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük metro yatırımı olan Kadıköy - Kartal metro hattını sizlere biz sunduk biz.



Bu metro hattını Tavşantepe'ye kadar uzattık. Ümraniye, batı Ataşehir Göztepe ile Dudullu küçükbakkalköy Bostancı metro hatlarını da yakında tamamlıyoruz. Kardeşlerim peki bunların belediye başkanı sizlere ne müjde veriyor, başakşehir'deki ilçe belediye başkanı ne müjde veriyor' Peki Bay Kemal ne müjde veriyor ' Bir şey yok ki müjde versin yok bir şey. Biz ise çalışıyoruz. Dersimizi iyi çalıştık yine çalışıyoruz. Toplamda uzunluğu 86 kmyi aşan Altunizade Ataşehiri Sabiha Gökçen metro hattının Zeytinburnu Kadıköy metro hattının, Ataşehir Ümraniye Havaray hattının ve Kadıköy Üsküdar Havaray hattının projelerini hazırladık, durmak yok yola devam. İstanbul'un en güzel seyir noktalarından Kayışdağın'da teleferik ev seyir terası inşa ediyoruz.



Bu Kayışdağı'ndaki Darülaceze de bu kardeşinizin eseri. Kadıköy Ataşehir Maltepe ilçelerini etkileyen Bostancı, yol ve kavşak düzenlemesini hayata geçiriyoruz.



TEM ve E5 arasındaki yeni bir koridoru Nisana kadar tamamlayarak Bostancı kavşağındaki trafik sıkışıklığını rahatlatıyoruz. 10 kilometrelik Göztepe - Bostancı tünelinin plan proje çalışmaları sürüyor. Araç kapasitesi 2bin73 olan Kozyatağı transfer merkezi otoparkını inşa ediyoruz.



İlçemize 11 kilometrelik bisiklet yolu kazandırdık. 21 km daha yapıyoruz. Şerif Ali ve Kalkanderelerinin ıslahatını tamamladık. ve Kurbağalıderedeki ıslahat çalışmalarının büyük kısmını yaptık. İçerenköy ve Esat Paşa spor kompleksi çok yakında büyük şehir belediyesi tarafından ihaleye çıkıyor. Burada sizlere bir müjde vermek istiyorum. 30 yıllık beklenti sona eriyor buna dikkat edin gençler bu önemli, Yenisahra Barbaros imar planlarını çıkarttık.Senelerdir sürüncemede bırakılan bu meseleyi büyük şehir belediyemiz geçen hafta halletti.Ya bu işler bizim işimiz. Biz dertliyiz dertli biz bu millete aşığız aşık.Ayrıca 57 bin kardeşimizin yaşadığı yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevana mahallesi mülkiyet sorununu da çözüme kavuşturuyoruz. Yenişehir mahallesindeki iskan bloklarındaki bin yetmiş bir daire TOKİ tarafından yenilenecek. Esenpaşa'daki binası olan vatandaşlarımızın TOKİ ile yaşadığı sıkıntılar çözülecek. Mimar Sinan, Kemal Paşa, Kayış Dağı, İnönü, İçerenköy Çamaşırcı deresi, Mustafa Kemal Mahallesi ile aşık Veysel mahallesi imar planlarını çıkarıyoruz ve İçerenköy imarını tamamlıyoruz. Şimdi geldim bir yere o da şu. Değerli kardeşlerim Kadıköy halini de Tuzla'ya taşıyoruz. Buraya yeraltı otoparkı hükümet konağı 30 bin metrekarelik mesire alanı, 50 bin metrekarelik Büyük şehir meydanı ile muhteşem eser kazandıracağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Erenköy gümrüğü ile İETT garajlarını kaldırıyor. Nasıl' Yerine 300bin metrekarelik bir millet bahçesini inşa ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nin yan tarafındaki 180bin metrekarelik araziyi hazineye devrettik. İnşallah buraya da bin 200 yataklı devlet hastanesi yapacağız. Mecbur yetmiyor onun için oraya da devlet hastanesi yapıp işi kolaylaştıralım itiyoruz. Ataşehir'de 31 Mart'ta gönül belediyeciliği başladıktan Bütün bunlara bir de ilçe belediyemizin hizmetlerini ilave edeceğiz. kardeşlerim hem İstanbul Büyükşehir hem de Ataşahir için tecrübe birikim ve çalışkanlıkları ile tanınmış arkadaşlarımızı aday gösterdik. Büyükşehir Belediye Başlkanlıığ'na adayımız Bakan, Başbakan ve Meclis Başkanı olarak ömrü İstanbul'a hizmetle geçmiş olan Binali Yıldırım'dır. Tüm Türkiye kendisini tanıyor ve biliyor, hizmetlerini takdir ediyor.



Binali Bey'in projeleri ile dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul'un güzelliğine güzellik katacağına inanıyorum. Aynı şekilde Ataşahir Belediye Başkan Adayımız İsmail Erdem Beyi de ülkemizin sorunlarını çözüme kavuşturacak deneyimli Sancaltepe'de iki yıldır bu işleri başarıyla sürdürmüş olan Sivaslı İsmail Erdem. Pek çok projesi çalışması var. 31 Mart'tan sonra Ataşehir sadece Büyük Şehir hükümet yatırımlarında değil ilçe belediye yatırımlarında da da hak ettiği yatırımları alacak. Ataşehir'de İsmail Erdem ile el ele vereceğiz şehrimizi ve ilçemizi çok farklı bir konuma taşıyacağız. Allah'a hamdolsun bizde adam kıtlığı yok, ülkemizin her bir şehrine ilçesine beldesine gönülden hizmet edecek tertemiz yol arkadaşlarımız dava arkadaşlarımız var çünkü biz bu koltuklara Türkiye ve Türk Milletine hizmet etmenin aracı olarak bakıyoruz. Biz bu makamları geride hoş bir sada bırakmanın vasıtası olarak görüyoruz. CHP ise Ataşehir'de müfettişlerce pek çok yolsuzluğu tespit edilip görevden çektirilen birini aday gösterdi. Adı yolsuluk iddiaları ile duyulmuş zatın tekrar aday gösterilmesi sizlere yapılmış en büyük saygısızlıktır. Bunun adı Ataehir'in nizamıyla alay etmektir. unun adı Ataşehirli kardeşlerimizin ferasetini hafife almaktır, kaynaklar çarçur edilmeye eşe dosta peşkeş çekilmeye devam etsin demektir. Bunun adı yolsuzluğun hırsızlık ve ayrımcılığın ödüllendirilmelidir. CHP belediyecilik geçmişi az önce çöp çukur çamur dedim ya aynı zamanda yolsuzluk ve yokluktur aynı zamanda yalandır, İşte biz İstanbul'u 3 şerden kurtardık. 1954'te İstanbul Büyükşehire Belediyesi Başkanı olduğumda teslim aldığım şehir ile bugünkü şehir arasında adeta asırlık fark var. Hükümetlerimiz boyunca, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılanların tamamının üç katı beş katı on katı hizmet kazandırdık biz ülkemize çağ atlattık. Ama maalesef CHP bir arpa boyu yol gidemedi.



Karşımızda hala tek parti döneminin o baskıcı tahammülsüz istismarcı siyasetinde direnen CHP var. Kandildeki terör barınaklarına taşeronluk yapmaya istekli bir parti var. FETÖ'yle terör örgütleriyle yürüdüğü yol CHP'yi kendi felaketine götürmektedir. CHP'nin peşine takılan diğer partilerin de akıbeti aynı olacaktır. Bunlar dörtlü çetedir dörtlü. İnşallah 31 martta Ataşehir başta olmak üzere tüm İstanbul bu terör sevdalılarına hakettiği dersi verecektir. Ataşahirli kardeşlerim adı yolsuzlukla anılan bu adaya sandıkta esaslı bir ders verecektir. 31 Mart Ataşehirin CHP esaretinden kurtuluşu olacaktır Ataşehirli kardeşlerimizi gönül belediyeciliğine kavuşma günü olacaktır. 1994'te İstanbul'u nasıl CHP'den kurtardıysak İnşallah 31 Martta da Ataşehir'i kurtaracağız. Çok çalışacak koşacak koşturacak ve hep birlikte Ataşehir'i hizmet siyasetiyle eser siyasetiyle buluşturucağız" dedi. - İSTANBUL

