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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz ülkemize dair her meselede istişare kültürüne önem veren bir kadroyuz"
6 saat önce
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılar Yöresel kıyafetleri ile törene katılan kadınlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:27 Kaynak: AA
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılar
Yöresel kıyafetleri ile törene katılan kadınlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı. (3)
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