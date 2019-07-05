Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef yoldaş olmaktan çıkıp çok daha farklı istikamete gidenler oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef yoldaş olmaktan çıkıp çok daha farklı istikamete gidenler oldu. Bunlar bir dava anlayışının dışında olanlardır. Onun için bu noktada çok da fazla bunları dert edinmiyoruz. Bu yolda beraber yürüyen arkadaşlarımız bizim yoldaşımızdır, dava arkadaşımızdır. Olmayanlar da kendi yollarına gider, biz de yolumuza devam ederiz."
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:19 Kaynak: AA
cumhurbaşkanı erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa'da dava edilen horozun ilk duruşması görüldü: Ötüşü anormal seviyede gürültülü Alparslan Kuytul'un 15 ve 16 yaşındaki iki kızına dava açıldı "Lince razıyım" diyen Berna Laçin, tartışmanın fitilini ateşledi CHP'li isimden Melih Gökçek iddiası: Belediyenin kamera sistemini evine yerleştirmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 15:59:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]