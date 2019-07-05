Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef yoldaş olmaktan çıkıp çok daha farklı istikamete gidenler oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef yoldaş olmaktan çıkıp çok daha farklı istikamete gidenler oldu. Bunlar bir dava anlayışının dışında olanlardır. Onun için bu noktada çok da fazla bunları dert edinmiyoruz. Bu yolda beraber yürüyen arkadaşlarımız bizim yoldaşımızdır, dava arkadaşımızdır. Olmayanlar da kendi yollarına gider, biz de yolumuza devam ederiz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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