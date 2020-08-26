Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizans'ın varisliğine bile layık olamayanların bugün arkalarına... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizans'ın varisliğine bile layık olamayanların bugün arkalarına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizans'ın varisliğine bile layık olamayanların bugün arkalarına Avrupalıları alarak haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık peşinde koşmaları tarihten ibret alamadıklarının işaretidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizans'ın varisliğine bile layık olamayanların bugün arkalarına Avrupalıları alarak haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık peşinde koşmaları tarihten ibret alamadıklarının işaretidir."
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26.08.2020 12:08:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizans'ın varisliğine bile layık olamayanların bugün arkalarına... - Son Dakika