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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizbize Yeteriz Türkiyem Kamyanyası'nda 1 milyar 850 milyon lira meblağ...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 07:15 Kaynak: AA
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