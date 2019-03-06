Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizde Millete Efendilik Yoktur, Hizmetkarlık Vardır"
49 dakika önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente girişinde seçim otobüsünden çocuklara oyuncak dağıtması Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Video gösterimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting alanına gelişi ve karşılanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
- Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın kente girişinde seçim otobüsünden çocuklara oyuncak dağıtması
Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Video gösterimi Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın miting alanına gelişi ve karşılanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydandaki halkı selamlaması ve seçim şarkısına eşlik etmesi
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka hitabı MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Malatya
'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. (1)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:59 Kaynak: AA
Türkiye'nin İlk Kuduz Antiserumu Eskişehir'de Üretilecek
Son Dakika! Erdoğan: Hiçbir Yerde "HDP'ye Oy Veren Teröristtir" Demedim
ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti