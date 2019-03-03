Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizde Muhabbet Pazara Kadar Değil, Mezara Kadar Mezara... Terör Örgütüyle...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizde muhabbet pazara kadar değil, mezara kadar mezara... Terör örgütüyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz ne de dostluğumuz olur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bizde muhabbet pazara kadar değil, mezara kadar mezara... Terör örgütüyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz ne de dostluğumuz olur."
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:48 Kaynak: AA
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