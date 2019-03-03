Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizde Muhabbet Pazara Kadar Değil, Mezara Kadar Mezara... Terör Örgütüyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizde Muhabbet Pazara Kadar Değil, Mezara Kadar Mezara... Terör Örgütüyle...

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizde muhabbet pazara kadar değil, mezara kadar mezara... Terör örgütüyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz ne de dostluğumuz olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizde muhabbet pazara kadar değil, mezara kadar mezara... Terör örgütüyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz ne de dostluğumuz olur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:48 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan-Hindistan Kriziyle İlgili Konuştu:Yangına Körükle Gitmenin Faydası Yok Trabzon'da Tanzim Satış Noktası Açıldı

Artvin'in Yusufeli İlçesi 150 Yılda 7 Kez Yer Değiştirdi Bakan Soylu, Teslim Olan Teröristleri Nasıl İkna Edildiklerini Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 15:44:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizde Muhabbet Pazara Kadar Değil, Mezara Kadar Mezara... Terör Örgütüyle...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]