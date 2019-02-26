Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizde Tasfiye Olmaz, Bizde Bayrak Yarışı Olur ve Biz Bugüne Kadar Kimseyi...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizde tasfiye olmaz, bizde bayrak yarışı olur ve biz bugüne kadar kimseyi tasfiye etmedik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bizde tasfiye olmaz, bizde bayrak yarışı olur ve biz bugüne kadar kimseyi tasfiye etmedik."
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:48 Kaynak: AA
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