Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizdeki Kimi Siyasi Partiler, Hükümetin Yaptığı Her İşe, Attığı Her Adıma...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizdeki Kimi Siyasi Partiler, Hükümetin Yaptığı Her İşe, Attığı Her Adıma...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizdeki kimi siyasi partiler, hükümetin yaptığı her işe, attığı her adıma kaşı çıkmayı muhalefet yapmak zannediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizdeki kimi siyasi partiler, hükümetin yaptığı her işe, attığı her adıma kaşı çıkmayı muhalefet yapmak zannediyor. Hizmet ve yatırım karşıtlığını muhaliflikle eş değer görüyorlar. Ülkenin bekasını, insanımızın geleceğini ilgilendiren konularda bırakın hükümete destek olmayı daha yıkıcı, daha uzlaşmaz davranıyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:40 Kaynak: AA

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