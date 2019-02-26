Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizdeki Kimi Siyasi Partiler, Hükümetin Yaptığı Her İşe, Attığı Her Adıma...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizdeki kimi siyasi partiler, hükümetin yaptığı her işe, attığı her adıma kaşı çıkmayı muhalefet yapmak zannediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizdeki kimi siyasi partiler, hükümetin yaptığı her işe, attığı her adıma kaşı çıkmayı muhalefet yapmak zannediyor. Hizmet ve yatırım karşıtlığını muhaliflikle eş değer görüyorlar. Ülkenin bekasını, insanımızın geleceğini ilgilendiren konularda bırakın hükümete destek olmayı daha yıkıcı, daha uzlaşmaz davranıyorlar."

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