Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizdeki Türkiye Sevdası, Türkiye Aşkı Hiç Bitmez"
49 dakika önce
- Mitinge katılan vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanına gelmesi ve karşılanması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge katılan vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim şarkısına eşlik etmesi Cumhurbaşkanı...
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:59 Kaynak: AA
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