Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizdeki Türkiye Sevdası, Türkiye Aşkı Hiç Bitmez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizdeki Türkiye Sevdası, Türkiye Aşkı Hiç Bitmez"

49 dakika önce

- Mitinge katılan vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanına gelmesi ve karşılanması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge katılan vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim şarkısına eşlik etmesi Cumhurbaşkanı...

- Mitinge katılan vatandaşlar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanına gelmesi ve karşılanması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge katılan vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim şarkısına eşlik etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması GİRESUN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Valilik Meydanı'nda halka hitap etti. -1-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:59 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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