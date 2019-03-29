Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizden 'Dünya 5'ten Büyüktür' Diyerek Küresel Düzeydeki Adaletsizliklere,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizden 'Dünya 5'ten Büyüktür' Diyerek Küresel Düzeydeki Adaletsizliklere,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizden 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek küresel düzeydeki adaletsizliklere, haksızlıklara, sömürülere itirazımızı dile getirdiğimiz güçler intikam almak istiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizden 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek küresel düzeydeki adaletsizliklere, haksızlıklara, sömürülere itirazımızı dile getirdiğimiz güçler intikam almak istiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:44 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Ülkü Ocaklarına Sürpriz Ziyaret Son Dakika! İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince Görevinden Ayrılıyor Son Dakika! İngiliz Parlamentosu Brexıt Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti Mersin'deki Cinsel Taciz Davasında Tutuklama Çıkmadı, Mahkeme Salonu Karıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 18:25:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizden 'Dünya 5'ten Büyüktür' Diyerek Küresel Düzeydeki Adaletsizliklere,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]