Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizden 'Dünya 5'ten Büyüktür' Diyerek Küresel Düzeydeki Adaletsizliklere,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizden 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek küresel düzeydeki adaletsizliklere, haksızlıklara, sömürülere itirazımızı dile getirdiğimiz güçler intikam almak istiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizden 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek küresel düzeydeki adaletsizliklere, haksızlıklara, sömürülere itirazımızı dile getirdiğimiz güçler intikam almak istiyor."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:44 Kaynak: AA
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