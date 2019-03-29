Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizden İntikam Almak İsteyen Çok. Bay Kemal de İstiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizden intikam almak isteyen çok. Bay Kemal de istiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizden intikam almak isteyen çok. Bay Kemal de istiyor. Bayan Meral de istiyor. Ama öbür taraftan Netanyahu da istiyor. George da istiyor, isteyenler çok. Ama Ahmet'im, Mehmet'im, Ayşe'm Fatma'mla beraber yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan diyerek yürüyoruz"

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