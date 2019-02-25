Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizden Önce de Hükümetler Geldi Ama Türkiye Layık Olduğu Yatırımlara Ancak...
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- Miting alanından görüntü Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TOKAT - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.
- Miting alanından görüntü
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TOKAT - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.(5)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:20 Kaynak: AA
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