Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize bir adım atana biz koşarak gittik. Bugün de yarın da aynı hüsnüniyetle...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bize bir adım atana biz koşarak gittik. Bugün de yarın da aynı hüsnüniyetle... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize bir adım atana biz koşarak gittik. Bugün de yarın da aynı hüsnüniyetle...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize bir adım atana biz koşarak gittik. Bugün de yarın da aynı hüsnüniyetle devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize bir adım atana biz koşarak gittik. Bugün de yarın da aynı hüsnüniyetle devam edeceğiz. Ne haklarımızdan vazgeçeceğiz, ne Kıbrıs Türkü'nün hakkını yedireceğiz, ne de hakkımız olmayanı isteyeceğiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Faizleri 4 ayda 1000 puan düşüren Merkez Bankası, bir indirim sinyali daha verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahsen Unakıtan'a geçmiş olsun telefonu Çavuşoğlu: Türkiye'de Antalya Diplomasi Formu başlatılacak AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 21:35:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize bir adım atana biz koşarak gittik. Bugün de yarın da aynı hüsnüniyetle...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]