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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize bir adım atana biz koşarak gittik. Bugün de yarın da aynı hüsnüniyetle...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize bir adım atana biz koşarak gittik. Bugün de yarın da aynı hüsnüniyetle devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize bir adım atana biz koşarak gittik. Bugün de yarın da aynı hüsnüniyetle devam edeceğiz. Ne haklarımızdan vazgeçeceğiz, ne Kıbrıs Türkü'nün hakkını yedireceğiz, ne de hakkımız olmayanı isteyeceğiz."
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