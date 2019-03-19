Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize 'Boğaz'ın Batısına Geçme' Tehditleri Savurmaya Yeltenen Müptezeller,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize 'Boğaz'ın batısına geçme' tehditleri savurmaya yeltenen müptezeller, önce gidip bu milletin tarihini iyi öğrensin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bize 'Boğaz'ın batısına geçme' tehditleri savurmaya yeltenen müptezeller, önce gidip bu milletin tarihini iyi öğrensin."
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:12 Kaynak: AA
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