Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize 'Boğaz'ın Batısına Geçme' Tehditleri Savurmaya Yeltenen Müptezeller,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize 'Boğaz'ın Batısına Geçme' Tehditleri Savurmaya Yeltenen Müptezeller,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize 'Boğaz'ın batısına geçme' tehditleri savurmaya yeltenen müptezeller, önce gidip bu milletin tarihini iyi öğrensin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize 'Boğaz'ın batısına geçme' tehditleri savurmaya yeltenen müptezeller, önce gidip bu milletin tarihini iyi öğrensin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:12 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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