Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize Düşen Görev, Medeniyetimizin 3 Tasavvurunu; Kalbiselimi, Zevkiselimi,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize Düşen Görev, Medeniyetimizin 3 Tasavvurunu; Kalbiselimi, Zevkiselimi,...

3 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize düşen görev, medeniyetimizin 3 tasavvurunu; kalbiselimi, zevkiselimi, aklıselimi kendi tarihimizde, kendi geçmişimizde aramak, bulmak, yeniden yorumlamak ve geleceğe taşımaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize düşen görev, medeniyetimizin 3 tasavvurunu; kalbiselimi, zevkiselimi, aklıselimi kendi tarihimizde, kendi geçmişimizde aramak, bulmak, yeniden yorumlamak ve geleceğe taşımaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:30 Kaynak: AA

Politika
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize Düşen Görev, Medeniyetimizin 3 Tasavvurunu; Kalbiselimi, Zevkiselimi,...
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