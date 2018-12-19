Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize Düşen Görev, Medeniyetimizin 3 Tasavvurunu; Kalbiselimi, Zevkiselimi,...
3 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize düşen görev, medeniyetimizin 3 tasavvurunu; kalbiselimi, zevkiselimi, aklıselimi kendi tarihimizde, kendi geçmişimizde aramak, bulmak, yeniden yorumlamak ve geleceğe taşımaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize düşen görev, medeniyetimizin 3 tasavvurunu; kalbiselimi, zevkiselimi, aklıselimi kendi tarihimizde, kendi geçmişimizde aramak, bulmak, yeniden yorumlamak ve geleceğe taşımaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:30 Kaynak: AA
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