Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler, bunun hesabını...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler, bunun hesabını...

29 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler, bunun hesabını yapanlar, beyhude bir işle uğraştıklarını bilmelidirler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler, bunun hesabını yapanlar, beyhude bir işle uğraştıklarını bilmelidirler. Eskiler ne diyorlar, 'Ölümden öte köy mü var' derler. Bu millet ölümden bile korkmadığını 15 Temmuz'da göstermiştir."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:50 Kaynak: AA
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