Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler, bunun hesabını...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler, bunun hesabını yapanlar, beyhude bir işle uğraştıklarını bilmelidirler.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler, bunun hesabını yapanlar, beyhude bir işle uğraştıklarını bilmelidirler. Eskiler ne diyorlar, 'Ölümden öte köy mü var' derler. Bu millet ölümden bile korkmadığını 15 Temmuz'da göstermiştir."
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