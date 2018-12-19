Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize Göre Kültür Bir Milletin Bağımsızlığının Sembollerinden Biridir"
2 saat önce
- Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:29 Kaynak: AA
Hastanelerdeki Stajyer Öğrenciler Yemek Servisinden Ücretsiz Yararlanacak
Mevlana'nın Asıl Kabrinin Girişini, 4. Murad'dan Sonra Gören İlk Devlet Başkanı Erdoğan Oldu
Bahçeli'den İttfiak Açıklaması: Erdoğan ile Yaptığımız Görüşme Sağlıklı Zeminde Gerçekleşti
Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu