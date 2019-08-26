Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz."

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:56 Kaynak: AA
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