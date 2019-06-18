Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize Mursi'yi hatırlatanlarla yarışıyoruz
13 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize Mursi'yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:35 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Bize Mursi'yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz. Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var, diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var" dedi.
(İHA)
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