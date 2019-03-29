Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize Nasıl Saldırdıklarını Görüyorsunuz Ama İstedikleri Gibi Saldırsınlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize Nasıl Saldırdıklarını Görüyorsunuz Ama İstedikleri Gibi Saldırsınlar.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize nasıl saldırdıklarını görüyorsunuz ama istedikleri gibi saldırsınlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize nasıl saldırdıklarını görüyorsunuz ama istedikleri gibi saldırsınlar. Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:08 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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