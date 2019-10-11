Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor, bu gidişi durdurun diye. Sayın Trump'a da söyledim, diğerlerine de söyledim. Eğer bunu 'durduracaksanız durdurun' dedik size ama durdurmadınız. Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, artık geri adım atmayacağız"