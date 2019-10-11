Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor, bu gidişi durdurun diye....
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor, bu gidişi durdurun diye....

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor, bu gidişi durdurun diye....

43 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor, bu gidişi durdurun diye. Sayın Trump'a da söyledim, diğerlerine de söyledim. Eğer bunu 'durduracaksanız durdurun' dedik size ama durdurmadınız. Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, artık geri adım atmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor, bu gidişi durdurun diye. Sayın Trump'a da söyledim, diğerlerine de söyledim. Eğer bunu 'durduracaksanız durdurun' dedik size ama durdurmadınız. Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, artık geri adım atmayacağız"

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:38 Kaynak: AA
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