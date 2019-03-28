Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize Zincir Marketlerin Yardımcı Olması Lazım. Bu Devlet Hepimizin, Bu...
32 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize zincir marketlerin yardımcı olması lazım. Bu devlet hepimizin, bu millet hepimizin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize zincir marketlerin yardımcı olması lazım. Bu devlet hepimizin, bu millet hepimizin. Sürümden kazanalım, fahiş fiyatlarla milleti sömürmeyelim. Yeni çıkaracağımız Hal Yasası'yla da pazarlarda farklı bir adımı da atmış olacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:08 Kaynak: AA
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