Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize Zincir Marketlerin Yardımcı Olması Lazım. Bu Devlet Hepimizin, Bu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize Zincir Marketlerin Yardımcı Olması Lazım. Bu Devlet Hepimizin, Bu...

32 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize zincir marketlerin yardımcı olması lazım. Bu devlet hepimizin, bu millet hepimizin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize zincir marketlerin yardımcı olması lazım. Bu devlet hepimizin, bu millet hepimizin. Sürümden kazanalım, fahiş fiyatlarla milleti sömürmeyelim. Yeni çıkaracağımız Hal Yasası'yla da pazarlarda farklı bir adımı da atmış olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:08 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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