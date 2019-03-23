Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi Birbirimize Düşürerek Arada Kendi Hesaplarını Görenlere Fırsat...
1 saat önce
IHAAW151345-SIY/23-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi birbirimize düşürerek arada kendi hesaplarını görenlere fırsat vermeyeceğiz.
IHAAW151345-SIY/23-03-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bizi birbirimize düşürerek arada kendi hesaplarını görenlere fırsat vermeyeceğiz." 23.03.2019 15: 13: 45 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:19 Kaynak: İHA
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