Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi Birilerinin Davet Etmesine Gerek Yok, Biz 1998'de Adana Mutabakatı'yla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi birilerinin davet etmesine gerek yok, biz 1998'de Adana Mutabakatı'yla zaten bunu imza altına aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi birilerinin davet etmesine gerek yok, biz 1998'de Adana Mutabakatı'yla zaten bunu imza altına aldık."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Güreş Antrenmanında Fenalaşan Musa, Hastane Yolunda Öldü

Bilet Bulamayan Yolcular, Trenin Önünü Kesti

Acılı Baba, Çocuğunun Cenazesini Fotoğraflarına Bakarak Bekledi

Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı