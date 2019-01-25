Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi Birilerinin Davet Etmesine Gerek Yok, Biz 1998'de Adana Mutabakatı'yla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi Birilerinin Davet Etmesine Gerek Yok, Biz 1998'de Adana Mutabakatı'yla...

43 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi birilerinin davet etmesine gerek yok, biz 1998'de Adana Mutabakatı'yla zaten bunu imza altına aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi birilerinin davet etmesine gerek yok, biz 1998'de Adana Mutabakatı'yla zaten bunu imza altına aldık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:07 Kaynak: AA

Adana, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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