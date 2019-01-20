Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi Bölemeyeceksiniz, Bizi Parçalayamacaksınız. Topraklarımıza Göz...
58 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi bölemeyeceksiniz, bizi parçalayamacaksınız. Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı bilsinler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bizi bölemeyeceksiniz, bizi parçalayamacaksınız. Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı bilsinler."
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:07 Kaynak: AA
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