Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi Bölemeyeceksiniz, Bizi Parçalayamacaksınız. Topraklarımıza Göz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi Bölemeyeceksiniz, Bizi Parçalayamacaksınız. Topraklarımıza Göz...

58 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi bölemeyeceksiniz, bizi parçalayamacaksınız. Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı bilsinler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi bölemeyeceksiniz, bizi parçalayamacaksınız. Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı bilsinler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:07 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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