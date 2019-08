Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı münasebeti ile Bitlis'in Ahlat ilçesinde halka seslenerek, "Her karışında bir yiğidin yattığı bu mübarek topraklarda olmanın heyecanını yaşıyoruz. Ahlat'ta, bir asır önce Çanakkale'de bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız" dedi. Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü münasebeti ile Muş'un Malazgirt ilçesindeki programın ardından Ahlat'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ahlat'tan Van'a giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u minnetle andıklarını belirterek, "O bir tarihçiydi. Mevla da ondan emanetini Ahlat'tan dönerken aldı. Ömrünü tarihe, bilime veren hocamız bürokrasideki dürüstlüğü ile geride eşsiz bir eser bıraktı" dedi. Malazgirt'ten helikopterle Ahlat'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Ahlat'ta inşaatı devam eden Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde incelemelerde bulundu. Erdoğan ve beraberindekiler Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettikten sonra 3 gündür etkinliklerin sürdüğü Çarho etkinlik alanına geçti. Etkinlik alanında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ahlat'tan Van'a giderken yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u minnetle andıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burası çok önemlidir. Haluk hoca, 'Ahlat'ı görmeden tarihi anlayamazsınız' derdi. O bir tarihçiydi. Mevla da ondan emanetini Ahlat'tan dönerken aldı. Ömrünü tarihe, bilime veren hocamız bürokrasideki dürüstlüğü ile geride eşsiz bir eser bıraktı. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmama vazifesini verdi. İnşallah bizlerde hem devlet hem de STK'lar olarak ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırtmayacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada 3 gündür Ahlat ve Malazgirt'te çeşitli etkinlikler düzenleyen Okçular Vakfı'na teşekkür ederek, "Etkinliklere KKTC'den başladılar. Ülkemiz ile Kıbrıs Türkleri arasındaki kardeşlik seviyesi herkese gösterildi. Bu programa öncülük ettikleri için Okçular Vakfı'nın yöneticilerini tebrik ediyorum" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihin bir milletin hafızası olduğunu, istikbalinin de pusulası olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu toprakların her karışında bir yiğidin yattığını, bu mübarek topraklarda olmanın heyecanı yaşıyoruz. Selçuklu mezarlığını ziyaret ettim. Onun öncesinde külliyeyi ziyaret ettim. Önümüzdeki yıl bitecek. Ahlat muhteşem bir esere sahip olacak. 948. yılında cesaretleri ile Anadolu'yu bize vatan kılan şehitlerimize minnettarız. Allah, bizleri de şehitlerimizin yolundan ayırmasın. Tarih, bir milletin hafızasının olmasının yanı sıra istikbalinin de pusulasıdır. Geçmişini unutan toplumlar köklerini unutmuş ağaçlar gibidir. Biz, çağ kapatıp çağ açan bir milletiz. Tarihe damga vuran millet olarak tarih şuuru kazandırma konusunda halen eksiklerimiz var. Ahlat'ı, Malazgirt'i gençler yeterince tanımıyor. Malazgirt'i görmeden Türkiye'yi tanıyorum demeyin. Ahlat'ı tanımadan Türkiye'yi tanıyorum demeyin. Buraları tanırsanız Anadolu'yu tanırsınız. Ahlat'ı, Anadolu'nun kapısı, Türkiye'nin tapusu addedmişler. Ahlat, Belh ve Buhara ile birlikte Kubbet'ül İslam'dır."

"OSMANLI'YI KURAN KAYILAR, BURADA KONAKLAMIŞTIR" Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki toplam 8 bin mezar ve kitabeler bu topraklardaki hafıza kayıtlarımızdır. Alparslan, Malazgirt Zaferinden önce Ahlat'ta konaklayarak, savaşı buradan planlamıştır. Osmanlı'yı kuran Kayılar, burada konaklamıştır. Tarih boyunca arifler, alimler İslam mührünün vurulmasında ciddi rol oynamıştır. Milli mücadelenin en büyük destekçilerinden olmuştur. Her köşesinden bir tarih fışkıran Ahlat, böyle bir asaletin manevi iklimin şehridir. Tüm bu birikimine ve zenginliğe sahip Ahlat, maalesef unutulmuş bir kenttir. Tarihimizi 1927'de başlatan zihniyet Ahlat'ı da ihmal etti. Görmezden geldi. Kütüphanelemizdeki eserler nasıl hurda diye satıldıysa, Ahlat'ta böyle ihmal edildi. İnşallah bu külliye ile birlikte birkaç tane butik otellerde yapılacak. Bu kabristanları ziyarete gelenler oralarda iskan etme imkanı bulsunlar. Malazgirt zaferini manasına uygun kutlarken, Ahlat'ın da millet tarafından tanınmasını sağlıyoruz. Orhun abidelerini UNESCO listesine aldırmaya çalışıyoruz" dedi. Birilerinin karşı çıkmasına rağmen külliyeyi bitirip, Ahlatlılara kazandıracaklarını kaydeden Erdoğan, "Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı olarak sembol bir eserin inşasına başladık. 10 dönüm arazi üzerine 1071 metrekare kullanım alanına sahip, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini kuruyoruz. Bu inşaatla ilgili çalışmaları çok yakından takip ediyorum. Birileri engel olmasına rağmen bu otağı Ahlat'a kazandıracağız" diye konuştu.

"OKÇULUK, GÜREŞ, AT SPORLARI GİBİ SPORLARDA BELLİ AHLAKİ KURALLAR VARDI" Ahlatın engin mirasının gençlere aktarılmasına hız vereceklerini, Anadolu'daki Türk tarihinin bilinmesi ve hak ettiği konuma ulaşması için çalışacaklarını, tarih ile Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor, mimari ile ekonomi birbirinin takipçisi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ata sporlarımıza da sahip çıkacağız. Okçuluk, güreş, at sporları gibi sporlarda belli ahlaki kurallar vardı. Okçuların, ok atma alanına abdestsiz ve sarhoş girmeleri yasaktı. Güreşçiler, ahlak ve karakterleri ile imtihan edilirdi. Güreşçilerden civanmert olmaları beklenirdi. Geleneksel spor dallarının yaygınlaşması tarihi hafızamızın yeniden canlanması demektir. Yılların ihmalini giderecek bu alanda bir çok projeyi hayata geçirdik. Okçular Vakfı ve Dünya Etnospor olarak çok önemli çalışmalara imza attılar" dedi.

"AHLAT'TA, BİR ASIR ÖNCE ÇANAKKALE'DE BİZE KEFEN BİÇENLERİN HEVESLERİNİ KURSAKLARINDA BIRAKACAĞIZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerine kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bıraktıklarını belirterek, "Alparslan 'Size öyle bir vatan bıraktık ki ilelebet sizin olacaktır' dedi. 9,5 asır önce Ahlat'ta, 1 asır önce Çanakkale'de bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bizi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. PKK denilen o kendini bilmezlerin bizimle hedeflerimiz arasına girmesine müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi birlik ve beraberliğimizin teminatı olan Rabiamıza sarılacağız. 82 milyon olarak Malazgirt ruhuna sahip çıkacağız" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'taki programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları Orgeneral Ümit Dündar, Orgeneral Adnan Özbal, Orgeneral Hasan Küçükaküs ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, eski TBBM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı.

(Vahit Olcay - Özkan Olcay/İHA)