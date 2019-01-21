Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi Israrla Bölgelerden Uzak Tutmak İsteyenler Terör Örgütlerini...
1 saat önce
IHAAW150341-SIY/21-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi ısrarla bölgelerden uzak tutmak isteyenler terör örgütlerini palazlandırmak peşindeler.
IHAAW150341-SIY/21-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bizi ısrarla bölgelerden uzak tutmak isteyenler terör örgütlerini palazlandırmak peşindeler." 21.01.2019 15: 03: 41 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:09 Kaynak: İHA
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