Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi Israrla Bölgelerden Uzak Tutmak İsteyenler Terör Örgütlerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi Israrla Bölgelerden Uzak Tutmak İsteyenler Terör Örgütlerini...

1 saat önce

IHAAW150341-SIY/21-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi ısrarla bölgelerden uzak tutmak isteyenler terör örgütlerini palazlandırmak peşindeler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW150341-SIY/21-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi ısrarla bölgelerden uzak tutmak isteyenler terör örgütlerini palazlandırmak peşindeler." 21.01.2019 15: 03: 41 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:09 Kaynak: İHA

Politika
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