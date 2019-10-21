Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi, terör örgütlerinin kalemşörlerinden değil, bizden dinleyin"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye taktimi Hatıra fotoğrafı çekimi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'a katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:59 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye taktimi
Hatıra fotoğrafı çekimi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'a katıldı.
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