Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi, terör örgütlerinin kalemşörlerinden değil, bizden dinleyin"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizi, terör örgütlerinin kalemşörlerinden değil, bizden dinleyin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi, terör örgütlerinin kalemşörlerinden değil, bizden dinleyin"

55 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye taktimi Hatıra fotoğrafı çekimi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'a katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye taktimi

Hatıra fotoğrafı çekimi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'a katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi, terör örgütlerinin kalemşörlerinden değil, bizden dinleyin

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, konuştuğu foruma katılmayanlara sert çıktı: Terörü destekliyorlar
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç Açıklaması Güvenlik kaynakları: Süre dolunca bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek Huawei'den İstanbul'da yeni servis merkezi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 14:54:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi, terör örgütlerinin kalemşörlerinden değil, bizden dinleyin"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]