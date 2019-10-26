Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi üzen bazı şeyler var. Koskoca devletlerin başkanları bunların terörist...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi üzen bazı şeyler var. Koskoca devletlerin başkanları bunların terörist başlarıyla oturuyor masada konuşuyorlar ve bize de bunlardan arabulucu olmalarını istiyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi üzen bazı şeyler var. Koskoca devletlerin başkanları bunların terörist başlarıyla oturuyor masada konuşuyorlar ve bize de bunlardan arabulucu olmalarını istiyorlar. Biz bu teröristlerin başında veya farklı yerde asla bunlarla masaya oturmayız ve bunların arabulucu olmasını kabul etmeyiz."
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