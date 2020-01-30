Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizi yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz"

6 saat önce

5. Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.

5. Anadolu Medya Ödülleri töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma içinde olması gereken bir dönemde içindeki kini ve nefreti kusanlar mı var, hemen bunların karanlık yüzlerini faş edip, kendilerini adeta sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün yürüttüğümüz siyasetle, bizi yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:09 Kaynak: AA
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