Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Anlayışımıza Göre, Millet ile İnatlaşılmaz, Millete Tabi Olunur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Anlayışımıza Göre, Millet ile İnatlaşılmaz, Millete Tabi Olunur."

16 dakika önce

IHAAW144257-SIY/29-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim anlayışımıza göre, millet ile inatlaşılmaz, millete tabi olunur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW144257-SIY/29-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim anlayışımıza göre, millet ile inatlaşılmaz, millete tabi olunur." 29.01.2019 14: 42: 57 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:48 Kaynak: İHA

Politika
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