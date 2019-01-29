Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Anlayışımıza Göre, Millet ile İnatlaşılmaz, Millete Tabi Olunur."
16 dakika önce
IHAAW144257-SIY/29-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim anlayışımıza göre, millet ile inatlaşılmaz, millete tabi olunur.
IHAAW144257-SIY/29-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim anlayışımıza göre, millet ile inatlaşılmaz, millete tabi olunur." 29.01.2019 14: 42: 57 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:48 Kaynak: İHA
ABD'den Venezuela İçin Ortalığı Karıştıracak Karar: Paralar Guaido'ya Devredildi
CHP, Kadıköy Belediye Başkan Adayı Tartışmalarına Son Noktayı Koydu
Zabıta Memuruna Tokat Atan Eski Zabıta Daire Başkanı, "Olay Kurgulandı" Deyip Medyayı Suçladı
Uzun Zaman Sonra AK Parti ile Görüşen HDP'den İlk Açıklama Geldi