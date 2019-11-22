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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz."
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz."
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