Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:04 Kaynak: AA
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