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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir...
6 saat önce
AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde bekleyen vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda halka hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:26 Kaynak: AA
AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde bekleyen vatandaşlar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda halka hitap etti. (1)
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