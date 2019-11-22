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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir...

6 saat önce

AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde bekleyen vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda halka hitap etti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde bekleyen vatandaşlar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda halka hitap etti. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir...

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:26 Kaynak: AA
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