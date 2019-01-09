Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Beldede Amcaoğlunun Kazanması Lazım veya Bizim Aşiretten Falancanın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Beldede Amcaoğlunun Kazanması Lazım veya Bizim Aşiretten Falancanın...

46 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim beldede amcaoğlunun kazanması lazım veya bizim aşiretten falancanın kazanması lazım, ne yapalım, Ankara'dan, İstanbul'dan göç yapalım" anlayışına izin vermeyeceklerini belirterek, "Bu, işgalin farklı bir türüdür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim beldede amcaoğlunun kazanması lazım veya bizim aşiretten falancanın kazanması lazım, ne yapalım, Ankara'dan, İstanbul'dan göç yapalım" anlayışına izin vermeyeceklerini belirterek, "Bu, işgalin farklı bir türüdür. Bundan sonra bu tür şeyleri İçişleri Bakanlığımızla da daha yakın takibe alacağız. Çünkü bunun adı demokrasi değildir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:56 Kaynak: AA

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